«Нажми на кнопку»: посол РФ в США предложил решение энергетических проблем в Европе

Он отметил, что считать Россию первопричиной кризиса в Европе является лицемерием.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, как Европе решить свои проблемы в сфере энергетики. Он отметил, что для этого требуется всего лишь «нажать кнопку», которая запустит трубопровод «Северный поток - 2».

«Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток - 2"», - цитирует его РИА Новости.

Также Антонов прокомментировал обвинения в том, что Россия якобы спровоцировала кризис, настигший европейские страны. Он назвал подобные заявления «высшим лицемерием» и сказал, что было бы лучше отдать «вылетевшие в трубу» средства на помощь бедным государствам Латинской Америки, Африки или Азии.

Ранее дипломат рассказал о выгоде американских производителей, которую те извлекают из конфликта на Украине. Российский посол считает, что США не захотят упустить эту выгоду и поэтому не допустят мирного урегулирования ситуации.