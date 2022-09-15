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Посол РФ в США: «кураторы Киева» не допустят мирного урегулирования конфликта на Украине

Анастасия Бобылева
03:12 15.09.2022
Он привел в пример опыт Первой и Второй мировых войн и сказал, что американских производителей оружия не устроит мирное урегулирование конфликта.
Посол РФ в США: «кураторы Киева» не допустят мирного урегулирования конфликта на Украине
© Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил об опыте Первой и Второй мировых войн и сказал, что США не выгодно мирное урегулирование конфликта на Украине. Американские производители, по словам посла, наживаются на поставках американского оружия, поэтому военные действия им только на руку.

Дипломат отмечает, что на украинский фронт сейчас поступают «миллионы снарядов» и много оружия американского производства. Антонов привел Первую и Вторую мировые войны как доказательство того, что США богатеют благодаря войнам.

«Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления"», - заявил российский посол, как передает РИА Новости.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155 мм. По Киевскому району города попало 5 снарядов.

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