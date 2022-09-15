Трасс планирует провести переговоры с лидерами США и Франции

Также она переговорит с коллегами из Австралии и Канады.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует провести переговоры с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, а также со своими коллегами из Канады и Австралии. Об этом сообщает Times со ссылкой на правительственные источники.

Как указывает газета, переговоры пройдут в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые запланированы на 19 сентября. Какие темы будут обсуждаться политиками, издание не сообщает.

Ранее сообщалось, что избранием Лиз Трасс, согласно опросу, «относительно довольны» только 18% британцев. «Очень довольны» ее назначением только 4% опрошенных. И почти треть респондентов ответили, что «очень разочарованы» таким результатом.