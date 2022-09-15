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Полсотни единиц спецтехники: как Россия помогла коммунальщикам Мариуполя

Виталий Никулин
Анастасия Бобылева
05:02 15.09.2022
Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни, однако ресурсы коммунальных систем не справляются с беспорядком, в котором находится город после отступления украинских националистов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мариуполь сейчас нашпигован минами и снарядами ВСУ. Прохожие гуляют с детьми на фоне хвостовиков снарядов, вошедших в полотно центральных улиц. Типичная картина. Саперы союзных сил работают круглосуточно и извлекают смертельное «наследие» отступления националистов. Бок о бок с ними, на тех же улицах, так же фактически круглосуточно, работают простые коммунальщики.

Контролер МУП «Коммунальник» Василий Партакела рассказывает: город был завален мусором. И, хотя и в мирное время его предостаточно, после отступления националистов мусора стало слишком много.

На город-полумиллионник было всего три уборочных машины. Задача невыполнимая. Но коммунальщики Мариуполя не сдались, и подкрепление подоспело.

На Самбекских высотах под Таганрогом в 1943 году была прорвана железобетонная оборонительная линия Вермахта - «Миус-фронт». Именно отсюда на помощь разбомбленному Мариуполю отправляется полсотни единиц спецтехники. КамАЗы, самосвалы, манипуляторы. Это безвозмездная помощь от Минприроды России по поручению премьер-министра.

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ, рассказал, что в распоряжение города Мариуполя поступит 48 единиц техники, еще 20 прибудут на следующей неделе, а также 9 тысяч контейнеров.

«Триста двадцать восемь свалок стихийных, которые создались за это время в городе. Просто не на чем было их вывезти. На сегодняшний день мы видим мусоровозы, которые сделают прорыв в уборке в нашем городе. Ещё раз большое спасибо от жителей города», - комментирует Константин Иващенко, мэр города Мариуполь.

Меньше суток, и коммунальный десант переброшен за полторы сотни километров. Техника готова к выполнению своей задачи.

«С учетом того, что в результате боевых действий мы потеряли часть техники которая была, понятное дело… в ближайшее время работы нам хватит», - признался автоэлектрик Сергей Киряков.

Пятьдесят единиц коммунальной техники уже здесь, на территории муниципальных организаций. Они ждут выхода на линии. Сейчас пока идет регистрационный учет. Это самосвалы, манипуляторы, мусоровозы. Часть техники здесь только месяц, и на ней уже установлены номера Донецкой Народной Республики. Она в полную мощность работает на восстановление города.

Едва на новенький МАЗ успевают установить регистрационные знаки, как он покидает стройные ряды многотонных большегрузов. Простой недопустим, ведь город должен жить в нормальном, мирном режиме без перебоев.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят новые пятиэтажки, возведенные в Мариуполе российскими военными строителями. Пока в эксплуатацию введены только три дома, но вскоре там появятся школа, детский сад и спортивный комплекс.

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