Долгожданное новоселье: как выглядят пятиэтажки, введенные в эксплуатацию в Мариуполе

Пока в эксплуатацию введены три пятиэтажных дома. Но вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой, детским садом и спортивным комплексом.

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Вместо темных подвалов хорошо освещенные просторные квартиры с водой и электричеством. В Мариуполе сразу несколько семей, лишившихся жилья из-за обстрелов ВСУ, отмечают новоселье. Новые дома в кратчайшие сроки для них возвели российские военные строители. Пока в эксплуатацию введены три пятиэтажных дома. Но вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой, детским садом и спортивным комплексом.

Семья Якушковых впервые заходит в свою новую квартиру. Светлые и просторные комнаты, санузел, кухня, где есть электричество и вода. Для четырехлетней Маши все это - как в сказке. Еще недавно девочка жила в подвале.

«В первую очередь бабушкин дом начали бомбить, потом они ночью к нам перебежали. В подвале мы жили, и как бахнуло - чуть подвал не завалило!» - вспомнила Маша Якушкова.

Бабушка Маши, Людмила Михайловна, не может сдержать слез. Ее квартира уничтожена, муж умер.

Три белоснежные пятиэтажки возвели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России всего за 80 дней.

Новый микрорайон назвали «Невский» - он расположен на западе Мариуполя, где бои были крайне интенсивными. От домов поблизости остались руины - их уже не восстановить.

Микрорайон возводят на территории площадью 115 гектаров. Сложно поверить, что там, где сейчас появились новые дома, детские и спортивные площадки, еще недавно был пустырь, полностью заминированный украинскими националистами.

Первыми ключи от квартир в новых домах получили те, кто остался без крыши над головой, в приоритете - педагоги, медики и многодетные семьи. У Сергея и Евгении три дочки. Их родной дом тоже разрушен украинскими обстрелами.

В ближайшее время здесь должны сдать 12 пятиэтажек на 2,5 тысячи человек - по три дома каждые 40 дней. Плюс школы, детские сады и спортивные центры.

«Я вас уверяю, что все будет восстановлено, потому что Донбасс не сам, Донбасс возвращается домой, с Донбассом Россия!» - подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Трехкомнатные квартиры площадью по 75 квадратных метров - есть где развернуться. Тянуть с переездом новоселы точно не будут - нужно успеть до зимы. Ну а дети здесь уже вполне освоились.