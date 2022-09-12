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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Игнат Далакян
16:33 12.09.2022
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об атаке ВСУ по Донецку пятью снарядами «натовского» калибра 155 мм.
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
© Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район города Донецк, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в Telegram-канале представительства.

Также сообщается об атаке украинских войск по Новобахмутовке. Согласно представительству, ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка пятью залпами из РСЗО «Град». Как сообщили в Донецкой Народной Республике, в результате обстрелов со стороны Украины оказались повреждены несколько частных жилых домов, четыре человека получили ранения.

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