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МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана

Анастасия Бобылева
23:04 15.09.2022
Также военный министр переговорил о текущем положении дел с коллегой из Армении.
МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником азербайджанского Генштаба Керимом Велиевым. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, как сообщили в российском военном ведомстве.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе», - передает Минобороны.

Ранее сообщалось о переговорах между Шойгу и министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. Главы оборонных ведомств обсудили обстановку в регионе и в Нагорном Карабахе, где действуют российские миротворцы.

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