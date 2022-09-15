Армия МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана Анастасия Бобылева Также военный министр переговорил о текущем положении дел с коллегой из Армении. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником азербайджанского Генштаба Керимом Велиевым. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, как сообщили в российском военном ведомстве. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе», - передает Минобороны. Ранее сообщалось о переговорах между Шойгу и министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. Главы оборонных ведомств обсудили обстановку в регионе и в Нагорном Карабахе, где действуют российские миротворцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика