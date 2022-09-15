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Зеленский пообещал главе ЕК именную табличку в Киеве

Игнат Далакян
19:38 15.09.2022
Также Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за постоянную поддержку Украины.
Зеленский пообещал главе ЕК именную табличку в Киеве
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась именной таблички на «Аллее смелости» в Киеве. Об этом украинский президент заявил во время брифинга по итогам встречи с главой Еврокомиссии на площади Конституции.

«Благодарим за постоянную поддержку. Я бы хотел, чтобы на "Аллее смелых" появилось имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен», - цитирует Зеленского РИА Новости.

На «Аллее смелости» уже отчеканено имя президента Польши Анджея Дуды, а также имя экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее Украина и Еврокомиссия подписали соглашение о предоставлении Киеву бюджетной поддержки в размере 500 миллионов евро. Как сообщил официальный представитель ЕК, эти меры поддержки, которые будут выделены рамках кампании «Поддержи Украину», раннее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Варшаве.

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