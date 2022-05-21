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Spiegel: спор из-за Украины испортил отношения Варшавы и Берлина

Анна Касаткина
17:34 21.05.2022
Польша ополчилась на Германию из-за нежелания последней возмещать поставленное Киев вооружение.
Spiegel: спор из-за Украины испортил отношения Варшавы и Берлина
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Отношения Варшавы и Берлина обострились из-за нежелания Германии возмещать Польше поставленное Украине вооружение. Об этом сообщает издание Spiegel.

Речь идет об отправленных на Украину танках, которые Варшава хотела заменить новейшими немецкими машинами Leopard. Однако Берлин не смог их поставить, так как сам не имеет в наличии.

Как уточняет издание, то, что начиналось, как сотрудничество, теперь превращается в неприятную склоку.

«Немцы обещали укрепить нашу обороноспособность, но, к сожалению, ничего из обещанного не сделали», - сказал в интервью изданию замглавы МИД Польши Шимон Шинковски.

По словам политика, Польша в связи с действиями Германии почувствовала себя «обманутой». В то же время в Германии, пишет газета, предлагали представить Польше более старые модели Leopard, которые будут впоследствии модернизированы или заменены на новые, однако компромисса достичь не удалось.

Ранее в Польше заявили, что поставили Украине вооружение и военную технику на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов.

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