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Вернувший статус адвоката Пашаев вновь его лишился

Игнат Далакян
21:31 15.09.2022
Также было решено обязать Совет Адвокатской палаты РСО - Алания прекратить статус адвоката председателю квалификационной комиссии.
Вернувший статус адвоката Пашаев вновь его лишился
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Вернувшего меньше недели назад статус адвоката юриста по делу Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вновь лишили возможности так называться. Это следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

«Пятого сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет Адвокатской палаты РСО - Алания прекратить статус адвоката председателю квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО - Алания», - приводит данные палаты РИА Новости.

Ранее скандально известный по делу актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев вернул себе статус адвоката, которого лишился после дела известного артиста. Юрист подробно рассказал о ходе экзамена, а также похвастался верными ответами на все вопросы.

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