Пашаев вернул себе статус адвоката, которого лишился после дела Ефремова

© Видео: pashaev.elman, Instagram* © Фото: pashaev.elman, Instagram*

Эльман Пашаев, скандально известный по делу актера Михаила Ефремова, опубликовал видео с новым удостоверением адвоката, которого он ранее лишился.

«Исторический момент...я в пятый раз получил удостоверение адвоката. В этот раз это произошло через месяц после блестяще сданного квалификационного экзамена», - написал он на своей странице в Instagram*.

Он подробно рассказал о том, как проходил экзамен, и похвастался тем, что ответил на все вопросы верно.

Напомним, что Пашаева лишили статуса адвоката после резонансного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил человека.

Тогда адвокат привлекал к делу лжесвидетелей, которые утверждали, что актер якобы не находился за рулем автомобиля. В минюсте посчитали, что высказывания и поведение Пашаева во время рассмотрения дела Ефремова были недопустимыми и нарушали профессиональную этику.

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