Новак заявил, что «Сила Сибири - 2» может стать фактической заменой для РФ «Северного потока - 2»

Вице-премьер Новак дал положительный ответ на вопрос о возможности замены для РФ «Северного потока - 2» газопроводом «Сила Сибири - 2».

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Газопровод «Сила Сибири - 2» может стать фактической заменой для Российской Федерации газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ну, фактически - да», - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, может ли газопровод «Сила Сибири - 2» стать заменой «Северного потока - 2».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе «Северного потока» вызваны антироссийскими санкциями. Российский лидер также заявил немецкому канцлеру, что после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить на Россию вину циничны.