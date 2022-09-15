В стране и мире Власти Херсонской области заявили об усилении патрулирования улиц Игнат Далакян Согласно заявлению властей региона, патрулирование будет также усилено в комендантский час. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Власти Херсонской области усилят патрулирование улиц городов, в том числе в комендантский час. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев. «Мы приняли решение об усилении деятельности правоохранительных структур на территории области. Усилим патрулирование на улицах, в том числе - и в комендантский час, сил и средств у них для этого достаточно», - цитирует РИА Новости Елисеева. Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области из РСЗО HIMARS. Власти города сообщили о повреждении одной из школ и стадиона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика