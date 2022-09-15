ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS

Как сообщили власти города, повреждены школа и стадион.

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Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. В результате удара повреждения получили одна из школ города и стадион. Об этом сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.

«В 16.40 мск ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, в результате удара получили разрушения средняя школа №6 Новой Каховки, стадион и парк, где гуляют с детьми», - цитирует ТАСС слова Агаева.

Ранее в одном из местных кафе Новой Каховки Херсонской области был предотвращен теракт, готовящийся по заказу СБУ. Согласно сообщению администрации Каховского района, для исполнения теракта вербовалась супружеская пара.