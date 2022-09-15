ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS
Как сообщили власти города, повреждены школа и стадион.
© Фото: FRONTовые Zаметки, Телеграм
Украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. В результате удара повреждения получили одна из школ города и стадион. Об этом сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.
«В 16.40 мск ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, в результате удара получили разрушения средняя школа №6 Новой Каховки, стадион и парк, где гуляют с детьми», - цитирует ТАСС слова Агаева.
Ранее в одном из местных кафе Новой Каховки Херсонской области был предотвращен теракт, готовящийся по заказу СБУ. Согласно сообщению администрации Каховского района, для исполнения теракта вербовалась супружеская пара.