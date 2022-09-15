В стране и мире Власти Запорожья заявили о новых попытках вербовки местных жителей СБ Украины Ирина Елагина Представитель администрации региона рассказал подробности вербовочной кампании. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Служба безопасности Украины вновь предпринимает попытки вербовки жителей Запорожской области. О стремлении СБУ заставить население сотрудничать с националистами заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «СБУ продолжает вербовочную кампанию среди жителей Запорожской области, требуя передавать им данные о месте расположения военных объектов и вести корректировку огня», - процитировало Рогова РИА Новости. Информацию о вербовочной кампании СБУ сообщают в органы власти Запорожья сами жители, жалуясь на давление со стороны спецслужб Украины. «Все люди, которые по делам ездят на подконтрольную киевскому режиму территорию Украины, сразу становятся объектом вербовки. На них оказывается психологическое давление, поэтому вернувшись обратно, люди пытаются разорвать любую связь с украинскими спецслужбами и исключить возможность давления на них», - отметил Рогов. Ранее за сотрудничество с ВСУ был задержан сотрудник Запорожской АЭС, мужчина признался, что стал корректировщиком огня, поддавшись украинской пропаганде.



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