В стране и мире США объявили о намерении ввести санкции за использование системы «Мир» вне России Ирина Елагина Минфин США обнародовал документ «о дальнейшей финансовой изоляции России». © Фото: Artem Sobolevnews.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Министерство финансов США объявило о намерении ввести санкции в случае использования системы «Мир» вне России. Новые ограничения озвучены в документе «о дальнейшей финансовой изоляции России» на сайте финансового ведомства Америки. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина США готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами территории Российской Федерации», - говорится в заявлении на сайте ведомства. По решению Вашингтона под санкции попали генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев и председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Напомним, что сегодня США вновь расширили санкционный пакет против граждан и компаний России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика