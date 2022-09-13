В Новой Каховке предотвратили теракт по заданию СБУ

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В одном из местных кафе в Новой Каховке Херсонской области предотвращен теракт. Отмечается, что теракт готовился по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), а сам взрыв должны были осуществить местные жители.

Администрация Каховского района проинформировала, что для исполнения теракта вербовалась супружеская пара. В заведении обычно собирались представители администрации города, а также военнослужащие.

«Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя. В итоге, по словам Виктора, на улице он встретил незнакомца, который согласился устроить теракт за $150», - передает администрация района в Telegram.

По итогу незнакомец бросил гранату в кафе, но сделал это не в обеденное время, а в момент, когда в заведении никого не было. В результате данного происшествия никто не погиб.

Ранее ФСБ России проинформировала о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области, а также членов правительства Крыма. В частности, был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов.