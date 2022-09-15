В стране и мире Материалы Следствия Смерть и разрушения: в центре Донецка украинский снаряд убил пожилую женщину Павел Кутаренко Тимур Шерзад Сегодня ВСУ обстреляли еще Петровский и Киевский районы Донецка. Пострадало здание школы. Известно, что помимо как минимум одной погибшей еще есть и раненые. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Донецке работает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко. Он увидел результаты украинского обстрела - вражеский снаряд убил пожилую женщину. «Сейчас я нахожусь во дворе жилого дома в центральном, Ворошиловском, районе Донецка. В результате прилета украинского снаряда дом разрушен практически полностью. Произошло это буквально полчаса назад. К сожалению, есть погибшая, пожилая женщина, которая просто вышла из дома по своим делам во двор», - сообщил корреспондент. Он добавил, что сегодня ВСУ обстреляли еще Петровский и Киевский районы Донецка. Пострадало здание школы. Известно, что помимо как минимум одной погибшей еще есть и раненые. Ранее корреспондент рассказал, зачем ВСУ используют взрыватели замедленного действия в обстрелах городов Луганской Народной Республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика