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Москва поддержала инициативу Пекина обсудить тему AUKUS в МАГАТЭ

Ирина Елагина
16:25 15.09.2022
В России и Китае считают проблемой возможную передачу военно-морских атомных реакторов стране, не обладающей ядерным оружием.
Москва поддержала инициативу Пекина обсудить тему AUKUS в МАГАТЭ
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Россия поддержала предложение Китая о необходимости обсудить на уровне МАГАТЭ возможную передачу ядерных материалов в рамках объединения AUKUS. Москва и Пекин считают проблемой получение военно-морских атомных реакторов страной, не обладающей ядерным оружием. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Проблема AUKUS заключается в том, что впервые двумя ядерными державами военно-морские атомные реакторы будут переданы не обладающему ядерным оружием государству», - заострил внимание международного сообщества Ульянов.

Российский дипломат подчеркнул, что США, Великобритании и Австралии, создавшим партнерство AUKUS для военно-технического сотрудничества, стоит согласовать свои действия с МАГАТЭ.

«Необходим межправительственный процесс в МАГАТЭ для урегулирования этого. AUKUS должен начать отвечать на наши вопросы», - резюмировал Михаил Ульянов.

Тема AUKUS должна войти в повестку ближайшего заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, что главы США, Великобритании и Австралии в сентябре 2021 года объявили о создании военно-технического партнерства AUKUS для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах организации создание атомных подводных лодок для австралийского флота. Китай расценил создание AUKUS как угрозу безопасности в Тихоокеанском регионе, так как она провоцирует гонку вооружений и противоречит принципу нераспространения ядерного оружия.

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