Псаки заявила, что Японии не предлагали участие в партнерстве AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что на данный момент приоритетным является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений.

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В Белом доме назвали не соответствующей действительности информацию о якобы предложении в адрес Японии принять участие в партнерстве AUKUS. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - цитирует РИА Новости ее слова.

Псаки добавила, что на данный момент приоритетным является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений. Напомним, что партнерство AUKUS состоит из Австралии, Великобритании, США.

«Между тем это не подразумевает JAUKUS», - подытожила представитель Белого дома.

Немногим ранее Джен Псаки сообщила, что возможно последуют новые санкции против России. Она рассказала, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали это в телефонном разговоре.