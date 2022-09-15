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Дочь революционера Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу

Игнат Далакян
15:44 15.09.2022
Дочь известного революционера назвала европейских политиков, которые вводят санкции против РФ, «глупыми».
Дочь революционера Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу
© Фото: Kristof Van Accom, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара назвала политиков Европы, которые вводят санкции против Российской Федерации, «одними из самых глупых».

«Это самые глупые люди, которых я когда-либо видела в своей жизни, честно с вами говорю», - цитирует РИА Новости Алейду Гевару.

Как она заявила, Российская Федерация больше не СССР, а страны Европы должны поддерживать дружеские и партнерские отношения с Россией, однако вместо этого они «настолько грубы, настолько глупы, что ищут врагов».

Как считает дочь известного революционера, подобное происходит из-за незнания русского народа европейцами и потому, что Европа не помнит его побед.

«Мы обязаны ему (русскому народу. - Прим. ред.) тем, что наш мир стал лучше. Если бы не он, что стало бы с миром после Гитлера?» - добавила она.

Алейда Гевара также добавила, что Соединенные Штаты и Европа, вводя антироссийские санкции, поступают абсурдно.

Ранее Совет Европейского союза в официальном заявлении сообщил, что ЕС продлил санкции против 1 206 физических и 108 юридических лиц России на полгода. В заявлении указано, что антироссийские санкции будут действовать до 15 марта 2023 года.

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