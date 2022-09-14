Евросоюз продлил ряд антироссийских санкций до середины марта

В заявлении указано, что санкции вводились как ответ лицам, угрожающим «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Они будут действовать до 15 марта 2023 года.

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Евросоюз продлил санкции против 1206 физических и 108 юридических лиц России на полгода. Об этом сообщает Совет ЕС в официальном заявлении.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», - говорится в тексте.

К санкциям, о которых идет речь, относятся ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список.

Недавно в МИД Венгрии заявили, что ЕС может пересмотреть санкции, введенные против России. Представитель ведомства считает, что нехватка энергии и резкий скачок цен в Европе приведет страны Евросоюза к необходимости изменить свою политику.