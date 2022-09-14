Мэр Донецка: убрать все «Лепестки» в городе сейчас невозможно

По его словам, мины «Лепесток» слишком хорошо прячутся в траве и кронах деревьев, чтобы можно было сразу заметить и убрать все.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что на данный момент невозможно полностью избавить город от мин «Лепесток», разбросанных вооруженными силами Украины. Он напомнил о 63 жителях, подорвавшихся на этих минах.

«Весь мир не смог справиться, поэтому эти мины и запретили. У нас уже 63 мирных жителя подорвались на "Лепестках". Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас все убрать невозможно», - передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно об очередной жертве, подорвавшейся на противопехотной мине. В Кировском районе столицы ДНР «Лепесток» взорвался под ногами мужчины.