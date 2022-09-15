Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
По позициям украинских вооруженных сил наносятся удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО). В настоящее время они выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции. Там они проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям наступающих ВСУ.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика