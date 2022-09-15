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Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

05:00 15.09.2022
По позициям украинских вооруженных сил наносятся удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО). В настоящее время они выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции. Там они проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям наступающих ВСУ.

© Минобороны России

Беспилотные летательные аппараты обеспечивают российским артиллеристам корректировку огня и доразведку целей.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы российских военнослужащих на Угледарском направлении. Бойцы используют беспилотные летательные аппараты для разведки действий противника.

После целеуказания в бой вступает 152-мм «Гиацинт» и РСЗО «Ураган». Своими осколочно-фугасными, термобарическими, зажигательными снарядами «Ураган» расчищает дорогу для дальнейшего наступления наземных подразделений. 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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