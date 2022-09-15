Армия Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации По позициям украинских вооруженных сил наносятся удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО). В настоящее время они выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции. Там они проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям наступающих ВСУ. © Минобороны России Беспилотные летательные аппараты обеспечивают российским артиллеристам корректировку огня и доразведку целей. Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы российских военнослужащих на Угледарском направлении. Бойцы используют беспилотные летательные аппараты для разведки действий противника. После целеуказания в бой вступает 152-мм «Гиацинт» и РСЗО «Ураган». Своими осколочно-фугасными, термобарическими, зажигательными снарядами «Ураган» расчищает дорогу для дальнейшего наступления наземных подразделений. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика