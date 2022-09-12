Слаженно, мужественно и стойко: кадры работы ВС РФ на Угледарском направлении

Военнослужащие ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты для разведки действий противника. После целеуказания в бой вступает РСЗО «Ураган» и 152-мм САУ «Гиацинт».

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Угледарское направление. В базовом районе между позициями перемещается пикап ВСУ. Он подвозит боекомплект на передовую. Российские беспилотники ведут объект с воздуха. Выжидают. Выслеживают. И вскоре обнаружен очередной склад противника. Диспозиция раскрыта. Секунды - и целеуказания поступают артиллеристам. Далее - удар.

«Боевая задача может прийти в любое время суток, даже ночью. Пока мы находимся на боевом дежурстве, цели приходили в любое время. И мы успешно их отрабатываем. Конечно, тяжело, но мы понимаем всю важность», - поделился военнослужащий ВС РФ Андрей.

В современных военных операциях важна артиллерия. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган», работающие на переднем крае, знают лучше любого стратега и аналитика. Своими осколочно-фугасными, термобарическими, зажигательными снарядами они расчищают дорогу для дальнейшего наступления наземных подразделений.