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Слаженно, мужественно и стойко: кадры работы ВС РФ на Угледарском направлении

Виталий Никулин
05:01 12.09.2022
Военнослужащие ВС РФ используют беспилотные летательные аппараты для разведки действий противника. После целеуказания в бой вступает РСЗО «Ураган» и 152-мм САУ «Гиацинт».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Угледарское направление. В базовом районе между позициями перемещается пикап ВСУ. Он подвозит боекомплект на передовую. Российские беспилотники ведут объект с воздуха. Выжидают. Выслеживают. И вскоре обнаружен очередной склад противника. Диспозиция раскрыта. Секунды - и целеуказания поступают артиллеристам. Далее - удар. 

«Боевая задача может прийти в любое время суток, даже ночью. Пока мы находимся на боевом дежурстве, цели приходили в любое время. И мы успешно их отрабатываем. Конечно, тяжело, но мы понимаем всю важность», - поделился военнослужащий ВС РФ Андрей.

В современных военных операциях важна артиллерия. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган», работающие на переднем крае, знают лучше любого стратега и аналитика. Своими осколочно-фугасными, термобарическими, зажигательными снарядами они расчищают дорогу для дальнейшего наступления наземных подразделений. 

© ТРК "Звезда"

«Работаем при любых условиях, даже при обстрелах противника. Любая задача выполняется. Стойко, мужественно. Не каждый такое вынесет. Но стараемся, держимся. Батарея действует слаженно. Расчеты работают слаженно: ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки, имеют боевой опыт. Расчеты молодцы - мужественно и стойко выполняют боевые задачи», - рассказал старший офицер реактивной батареи Иван. 

Не умолкает и ствольная артиллерия. Так, 152-миллиметровые «Гиацинты» вспахивают землю вместе с опорными пунктами, укрепрайонами и бункерами противника. Крупнокалиберные снаряды накрывают объекты военной инфраструктуры, перемалывают бронетехнику националистов. Бьют точечно на расстоянии до 30 километров.   

«Огневые расчеты у нас слажены: каждый выполняет свое дело. Цели поражаем на 100%. Сегодня была поставлена задача: опорный пункт противника. Цель мы поразили буквально с первого выстрела», - отметил командир орудия Александр. 

© ТРК "Звезда"

Самую объективную оценку происходящего на фронтах спецоперации на Украине дают средства контроля поражения целей. Еще одно точное попадание приходится на замаскированную позицию противника в лесополосе.

Артиллеристы Восточного военного округа продолжают изматывать окопавшуюся под Угледаром украинскую группировку. Российская пехота - на подступах к городу. 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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