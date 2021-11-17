Генпрокуратура РФ просит Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову

Генеральная прокуратура РФ направила в Черногорию ходатайство с просьбой отменить решение о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, которого российские правоохранители считают организатором нескольких убийств. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября 2021 года направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т.М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища», - объяснили в Генпрокуратуре в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

В ГП РФ также сообщили, что 7 октября 2021 года в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова российской стороне для привлечения его к уголовной ответственности, но пока ответа о результатах рассмотрения этого запроса не приходило.

Напомним, российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов, похищению человека и незаконному обороту оружия. Предпринимателя задержали 1 октября текущего года в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. Вскоре, однако, стало известно, что власти Черногории предоставили Исмаилову убежище.