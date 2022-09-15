Глубокие воронки: корреспондент показал разрушения после обстрела Стаханова в ЛНР украинскими HIMARS

В момент взрыва в общежитии не было студентов, поэтому жертв удалось избежать.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS. Пострадало общежитие педагогического колледжа. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Мы видим несколько воронок, и по глубине одной из них можно сделать вывод, что были использованы ракеты со взрывателями замедленного действия. Если бы такая попала в здание, она прошла бы несколько этажей и взорвалась внутри, принеся огромные разрушения», - сказал он.

В СЦКК пояснили, что подобные ракеты наводятся по GPS, поэтому оператор корректирует их полет от начала до конца, речи о случайном попадании быть не может.

В момент взрыва в общежитии не было студентов. После случая в Перевальске в республике было принято решение распустить студентов на дистанционное обучение. Это и уберегло Стаханов от жертв.