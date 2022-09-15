Глубокие воронки: корреспондент показал разрушения после обстрела Стаханова в ЛНР украинскими HIMARS
Украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS. Пострадало общежитие педагогического колледжа. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
«Мы видим несколько воронок, и по глубине одной из них можно сделать вывод, что были использованы ракеты со взрывателями замедленного действия. Если бы такая попала в здание, она прошла бы несколько этажей и взорвалась внутри, принеся огромные разрушения», - сказал он.
В СЦКК пояснили, что подобные ракеты наводятся по GPS, поэтому оператор корректирует их полет от начала до конца, речи о случайном попадании быть не может.
В момент взрыва в общежитии не было студентов. После случая в Перевальске в республике было принято решение распустить студентов на дистанционное обучение. Это и уберегло Стаханов от жертв.