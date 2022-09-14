Разрушенный украинскими ракетами колледж для сирот в ЛНР показали с коптера

Рухнула крыша, сломаны перекрытия, выбиты окна, вокруг валяются обломки и битое стекло. Все это - результат действия ракет ВСУ, предположительно, системы HIMARS

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные обстреляли колледж в городе Перевальск, который находится в Луганской Народной Республике. Снятые с помощью коптера кадры разрушенного здания публикует «Звезда».

В учреждении жили и учились дети-сироты. Погибла девушка, еще шесть учащихся и преподаватель получили ранения. Сейчас спасатели разбирают завалы, врачи оказывают помощь пострадавшим.

На записи видно, что крыша здания разрушена полностью, верхние этажи сильно пострадали. Кроме того, сломаны перекрытия, выбиты окна, вокруг валяются обломки и битое стекло.