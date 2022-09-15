Верховный суд РФ вслед за печатной версией отозвал лицензию у сайта «Новой газеты»
Причиной стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами.
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Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора о закрытии сайта «Новой газеты». Причиной подачи иска стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами.
«Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ - электронного печатного издания "Новая газета" - удовлетворить», - цитирует ТАСС слова судьи.
Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайту «Новая газета. Европа» по требованию Генпрокуратуры. Решение было принято из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине.