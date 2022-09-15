В стране и мире Верховный суд РФ вслед за печатной версией отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» Елизавета Потейчук Причиной стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора о закрытии сайта «Новой газеты». Причиной подачи иска стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. «Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ - электронного печатного издания "Новая газета" - удовлетворить», - цитирует ТАСС слова судьи. Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайту «Новая газета. Европа» по требованию Генпрокуратуры. Решение было принято из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика