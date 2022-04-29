Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая газета. Европа»

Решение принято из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине.

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Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайту «Новая газета. Европа» по требованию Генпрокуратуры. Решение о блокировке принято из-за обнаружения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета. Европа". На указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», - цитирует «Интерфакс» сообщение РКН.

В конце февраля Роскомнадзор направил уведомления с требованиями удалить недостоверную информацию десяти российским СМИ. Речь идет о материалах о российской военной операции на Украине.