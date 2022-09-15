Минобороны России: за сутки уничтожены пять складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Склады вошли в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Также были поражены семь пунктов управления ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении пяти складов вооружения и боеприпасов ВСУ за сутки. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики», - заметил Конашенков.

Склады вошли в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Также были поражены семь пунктов управления ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск (ДНР), Камышеваха (Запорожская область), Ольгино (Херсонская область), Калиновка, Мураховка и Новороссийское (Николаевская область). Еще удалось поразить 42 артиллерийских подразделения противника и его войска в 116 районах.

Игорь Конашенков подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Были сбиты 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Снигиревка, Терновые Поды в Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка в ДНР, Максим Горький, Пятихатки и Чкалово в Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области.

Также силами ПВО ВС РФ были перехвачены две украинские баллистические ракеты комплекса «Точка-У» в районе Перевальска (ЛНР), а также Донецка. Уничтожены в воздухе и 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, Херсона и населенного пункта Трудовое в Запорожской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 293 самолетов, 155 вертолетов, 1 960 беспилотников, 374 ЗРК, 4 934 танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин РСЗО, 3 387 орудий и минометов, а также 5 602 единиц специальной военной автотехники.

Кроме этого, Конашенков сообщил, что под Харьковом ВКС России уничтожили военнослужащих украинского спецназа «Омега».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов