МО РФ: под Харьковом ВКС России уничтожили военнослужащих украинского спецназа «Омега»

Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники в Харьковской области, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В результате ударов авиации по пунктам дислокации 116-й бригады теробороны и отряда спецназа «Омега» в районах Одноробовки и Харькова противник понес потери в живой силе и технике.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, ВСУ лишились до 30 своих бойцов и 10 единиц военной техники.

Он рассказал и о серьезных потерях неприятельских войск в Николаевской и Херсонской областях. После массированных огневых ударов потери украинской стороны составили до 500 военнослужащих (безвозвратные и санитарные), а также свыше 40 единиц военной техники.

В районе населенного пункта Спорное в ДНР в ходе безуспешных действий ВСУ уничтожены более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о безуспешной попытке ВСУ высадить десант. Он также заявил, что практически весь флот Украины был уничтожен с первых дней спецоперации, поэтому массированной атаки на данном участке быть не может.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов