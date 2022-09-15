В МО РФ заявили о потерях ВСУ до 500 военнослужащих от массированных огневых ударов под Херсоном

Удары были нанесены по 24-й и 28-й механизированным бригадам ВСУ в Николаевской области и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ в Херсонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны России назвали число потерь ВСУ от массированных огневых ударов под Херсоном. Сообщается, что украинские военнослужащие потеряли до 500 единиц личного состава.

В оборонном ведомстве сообщили, что в результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Красного Знамени и Новогригоровки в Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка в Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники.

Ранее в результате ударов российской авиации по пунктам дислокации украинских боевиков ВСУ лишились до 30 своих бойцов и 10 единиц военной техники.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов