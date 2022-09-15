В Кремле выразили надежду, что группа ОДКБ прибудет на границу Армении и Азербайджана на этой неделе

Пресс-секретарь президента России заметил, что завтра Владимир Путин будет общаться со своим коллегой из Азербайджана и тема с напряженностью на границе Армении и Азербайджана также будет стоять во главе повестки дня.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что миссия ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе.

«Накануне было общение президента с премьер-министром Пашиняном достаточно длительное. Был саммит ОДКБ, было принято решение. На этой неделе, надеемся, что инспекционная группа во главе с Засем (генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. - Прим. ред.) прибудет на границу», - сообщил Песков журналистам.

Также он добавил, что завтра Владимир Путин будет общаться со своим коллегой из Азербайджана и тема с напряженностью на границе Армении и Азербайджана также будет стоять во главе повестки дня.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России заметил, что никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативной военной организацией.