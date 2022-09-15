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Глава МОК заявил о намерении решить вопрос с отстранением россиян от соревнований

Алексей Курильченко
12:16 15.09.2022
Большинство спортсменов выступили за возвращение российских коллег.
Глава МОК заявил о намерении решить вопрос с отстранением россиян от соревнований
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация будет решать проблему с отстранением россиян от соревнований. При этом многие спортсмены в ходе онлайн-заседания с главой комитета выступили за возвращение россиян. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

«Нарушены все права человека и олимпийская хартия. Весь год мы были на связи с коллегами из-за рубежа, нас слышали. Единственный минус - когда МОК наложил санкции, нас не подключили к обсуждению ситуации. Вчера был конференц-колл с Бахом. Там же были спортсмены всего мира, и у меня была возможность лично Баху озвучить все наши проблемы. Все, что происходит сейчас, нарушает наши права и может привести к более серьезным последствиям и исчезновению олимпийского движения. Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой... Во время связи многие спортсмены выступили за наше возвращение. Вокруг нас хаос, но спорт всегда выручал. Надеюсь, нас другие коллеги тоже услышат и будут поддерживать», - заявила Великая на конференции.

Ранее российские спортсмены лишились возможности участвовать в международных соревнованиях. Об антироссийских санкциях ряд стран объявили после того, как РФ начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима.

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