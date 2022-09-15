Цены на газ в Европе составили более 2 500 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов 14 сентября, достигнув 2 250 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы (по индексу европейского хаба TTF) открыли торги на отметке порядка 2 075 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Затем котировки начали стремительно расти и в 15.14 по московскому времени достигли показателя в 2 250 долларов.

Напомним, в Европе жители выходят на улицы, возмущенные повышением цен на энергоресурсы. Например, по данным статистической службы Греции, цены на газ в годовом исчислении выросли более чем на 260%. Жители бросились заказывать дрова.