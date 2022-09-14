Мечты об альтернативном топливе и очереди за дровами: с чем столкнулся ЕС из-за энергокризиса

В Европе жители выходят на улицы, возмущенные повышением цен на энергоресурсы. Власти пока не предпринимают никаких действий, но активно обещают переход на альтернативные источники и полный отказ от российского газа.

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Еврокомиссия пока не готова ввести потолок цен на российский газ. Об этом сообщила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, такая мера требует дополнительной проработки. Тем более, что сразу несколько стран ЕС не согласовали проект документа. Среди них Венгрия, Словакия и Австрия, импортирующие большие объемы топлива из России.

В Вене тысячи людей выходят на улицы с требованием снять антироссийские санкции и открыть «Северный поток - 2». А в Греции жители выстраиваются в очередь за дровами, купить их сейчас там совсем непросто.

В одном из городских парков Афин жители под завязку загружают свои автомобили обрезками деревьев. Афиняне запасаются впрок. Берут можжевельник, ель, сосну и даже кипарис. Предстоящей зимой им пригодится все, что хорошо горит. Газ и электроэнергия сейчас для многих неподъемно дорогие, и бесплатная раздача от муниципалитета приходится очень кстати.

«Если в доме включить отопление, то мы сможем пользоваться им всего несколько часов. Если же отопления не будет, будем согреваться с помощью дров, теплых вещей и будем больше двигаться», - делится жительница Афин Джорджия Пападимитриоу.

По данным статистической службы Греции, цены на газ в годовом исчислении выросли более чем на 260%. Жители бросились заказывать дрова. Очереди такие, что ждать их приходится почти месяц.

Местные делятся: обогревать дом можно только при помощи дровяной печи. Электрические обогреватели - тоже опция, но многие не могут позволить себе платить по счетам за электроэнергию.

Массовые протесты из-за цен на газ и электроэнергию охватили Старый Свет и теперь чуть ли не ежедневное явление для европейских городов. На улицы вышли в том числе жители Праги.

«Я против того, что цены на газ, электричество так растут. Если так продолжится, что нам делать? Дети в школах могут замерзнуть. Такого не должно быть!» - возмущается Мартина Косова.

Волна протестов накрыла и Германию. В Лейпциге жители возмущены ростом инфляции, требуют отставки Правительства и отмены санкций против России.

В Берлине уже не первый год пытаются найти замену российскому газу. Сначала была в моде «зеленая» повестка с возобновляемыми источниками энергии - ветрогенераторами и солнечными батареями. Теперь появилась еще одна громкая идея. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о предстоящем в Германии «водородном буме».

«Стоит задача, чтобы использовать в стране водород как топливо будущего вместо того газа, что используется сегодня в качестве рабочего и отопительного топлива. И я вам обещаю, что мы вызовем большой бум для производства его здесь в Германии, и мы также поспособствуем, чтобы такие решения были приняты во всем мире, чтобы мы могли импортировать водород в Германию, как мы делаем сегодня с газом и нефтью», - сообщил Шольц.

Вот только, как и в случае с зеленой энергетикой - это перспективы даже не ближайших нескольких лет. По мнению экспертов, создание «водородного коридора» – это долго и, главное, очень дорого.

«Проблема заключается в том, что Европа делает ставку на зеленый водород, который производится на электролизерах. Используется электричество, и водород производится из воды. Для этого нужно много электроэнергии. А сейчас высокие цены на энергию в Европе, есть дефицит, и эти проекты будут не рентабельны», - объяснил Марсель Салихов, кандидат экономических наук.

Мировые тренды в энергетике с перспективами для России и ее партнеров в эти дни задают в Петербурге. Там стартовал международный газовый форум.

В противостоянии с альтернативной зеленой энергетикой газовая отрасль, конечно, явный фаворит. Но останавливаться на достигнутом не собираются, и пример тому - эта выставка, где ежегодно презентуется новейшее оборудование, которое делает добычу голубого топлива доступнее, экономичнее. Про экологичность при этом тоже не забывают.

Солнечные батареи и ветрогенераторы, например, обеспечивают работу специального оборудования, которое контролирует состояние трубопровода. Получается, что «зеленая энергетика» стоит на службе у одного из своих конкурентов.

«Солнечная батарея, ветрогенратор устанавливаются в тех местах, где нет классической энергии, но она нужна. Если использовать обычные батареи, то они когда-то разрядятся и энергия прекратится. Если использовать аккумулятор, нужен источник, который будет туда энергию поставлять, поэтому мы используем солнечную панель», - рассказал один из участников форума.

Дополнительные источники энергии сейчас пригодились бы и Парижу. По распоряжению Эммануэля Макрона промышленные предприятия, домашние хозяйства и муниципалитеты Франции на 10% сокращают потребление электричества. В масштабе страны, конечно, немного, но, когда подсветка на самой Эйфелевой башне отключается на час раньше, это уже трудно не заметить.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как Европа переживает энергетический кризис. На улицах европейских государств все чаще можно увидеть протестующих, которые выступают против антироссийских санкций. Жители Европы устают платить за последствия политики ЕС из своего кармана.