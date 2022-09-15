Хуснуллин: Мариуполь готов к зиме на 80%
На данный момент Мариуполь подготовлен к зимнему периоду на 80%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мариуполь готов к зиме на 80%. Это неплохой показатель с учетом тех разрушений, которые есть. Каждая котельная, каждая скважина, каждая линия электропередачи, ставим максимальную задачу подготовить город к зиме», - заявил Хуснуллин журналистам.
Он также призвал нарастить темпы восстановления города.
«По Мариуполю мы двигаемся хорошими темпами, у нас разработан мастер-план. Мы мобилизовали 10 тысяч строителей. Конечно, темпы нужно еще наращивать», - заявил вице-премьер.
Ранее «Звезда» показала, как выглядят новые пятиэтажки, возведенные в Мариуполе российскими военными строителями. Пока в эксплуатацию введены только три дома, но вскоре там появятся школа, детский сад и спортивный комплекс.