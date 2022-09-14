Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах приграничных сел

ВС Армении обстреливают приграничные населенные пункты страны из гаубиц Д-30 и Д-20, заявили в МО Азербайджана.

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В министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреливают приграничные населенные пункты страны из гаубиц Д-30 и Д-20. По данным оборонного ведомства, армия Азербайджана принимает ответные меры локального характера только против легитимных военных целей.

«Вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населенные пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20», - приводит РИА Новости сообщение МО Азербайджана.

Напомним, директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар назвал целями Европейского союза вытеснение РФ из Закавказья и бесцеремонное вмешательство в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном.

Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.