Глава штаба ОДКБ: о применении сил организации в Армении в ближайшем будущем речи не идет

Глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров выразил надежду, что процессы пойдут мирным путем и проблема решится без применения оружия и сил ОДКБ.

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О применении сил ОДКБ в Армении в ближайшем будущем речи не идет. Об этом заявил глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

На вопрос журналистов в ходе брифинга о наличии планов отправить миротворцев ОДКБ на границу Армении и Азербайджана Сидоров призвал не забегать вперед.

«Тринадцатого сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», - заметил начальник Объединенного штаба.

Также Анатолий Сидоров выразил надежду, что процессы пойдут мирным путем и проблема решится без применения оружия и сил ОДКБ.

Кроме этого, Сидоров заявил, что ОДКБ планирует провести еще пять учений до конца текущего года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов