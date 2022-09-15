Глава штаба ОДКБ: о применении сил организации в Армении в ближайшем будущем речи не идет
О применении сил ОДКБ в Армении в ближайшем будущем речи не идет. Об этом заявил глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
На вопрос журналистов в ходе брифинга о наличии планов отправить миротворцев ОДКБ на границу Армении и Азербайджана Сидоров призвал не забегать вперед.
«Тринадцатого сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», - заметил начальник Объединенного штаба.
Также Анатолий Сидоров выразил надежду, что процессы пойдут мирным путем и проблема решится без применения оружия и сил ОДКБ.
Кроме этого, Сидоров заявил, что ОДКБ планирует провести еще пять учений до конца текущего года.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов