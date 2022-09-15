Минобороны Армении сообщило, что серьезных инцидентов на границе с Азербайджаном не зафиксировано

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября.

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На границе Армении и Азербайджана серьезных инцидентов по состоянию на 11.00 по местному времени не зафиксировано. С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении.

«По состоянию на 11.00 на армяно-азербайджанской границе никаких значительных инцидентов не произошло», - цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня. Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября.