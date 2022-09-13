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Reuters: США и ЕС могут ввести санкции против Китая из-за Тайваня

Ирина Елагина
22:54 13.09.2022
По данным Reuters, Запад опасается вторжения Китая на Тайвань.
Reuters: США и ЕС могут ввести санкции против Китая из-за Тайваня
© Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpress
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По информации СМИ, Вашингтон просчитывает варианты введения санкций в отношении Китая. На применении экономических рычагов давления на Пекин настаивает руководство Тайваня, опасаясь китайского вторжения. Эксклюзивные подробности переговоров о новых запретах в отношении Китая сообщило Reuters со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

«Источники сообщили, что обсуждения в Вашингтоне и отдельное лоббирование в ЕС находятся на ранней стадии», - отметило агентство.

Как заявляет СМИ, тема санкций стала реакцией на угрозу китайского «вторжения» на фоне эскалации военной напряженности в Тайваньском проливе.

И в Вашингтоне, и в Брюсселе обсуждается дополнительный пакет антикитайских санкций, помимо тех ограничений, что уже действуют в сфере высоких технологий, компьютерных чипов и телекоммуникационного оборудования. Какие именно новые запреты стали предметом обсуждения, пока не известно.

Уже на стадии предварительного обсуждения экономического давления на Китай целесообразность проекта вызывает сомнение, так как речь идет «о санкциях в отношении второй по величине экономики мира и одного из крупнейших звеньев глобальной цепочки поставок».

«Возможное введение санкций в отношении Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции в отношении России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой», — отметил в интервью агентству Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США.

Напомним, что ситуация в Тайване обострилась после неофициального визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Россия придерживается принципа единого Китая и признала поездку Пелоси на Тайвань частью стратегии по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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