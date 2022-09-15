Небензя: большей части российской делегации не выдали визы на сессию ГА ООН

Может ли это привести к отсутствию представителей России на сессии, постпред РФ не сказал. Он предложил подождать результатов.

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Большая часть делегации из РФ, которая должна поехать на неделю высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, еще не получила американские визы. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали, а большей части - пока визы не выдали. Мы ждем. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», - передает его комментарий «Интерфакс».

Постпред РФ не стал отвечать на вопрос о том, может ли это привести к тому, что россйской делегации не будет на сессии. Он предложил подождать результатов.

Ранее российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и его сопровождающим лицам выдали визы в США для участия в мероприятии. В МИД России сообщили, что выдача остальным членам делегации ожидается в ближайшее время.