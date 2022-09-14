Обвиняемый в убийстве школьниц в Кузбассе получил пожизненный срок

В Следственном комитете отметили, что осужденный также будет обязан два миллиона рублей компенсации одному из потерпевших.

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Суд приговорил жителя Кемеровской области, который в прошлом году убил и изнасиловал двух школьниц в Киселевске, к пожизненному заключению. Уточняется, что осужденный полностью признал свою вину.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить 2 млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего», - говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Напомним, две десятилетние девочки пропали в Киселевске 6 сентября 2021 года. Они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Позже в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения в магазине, на котором пропавшие девочки были в компании мужчины. На следующий день после исчезновения девочек мужчину задержали, тела детей с признаками насильственной смерти позже были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.