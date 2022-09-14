В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене в интересах разведки Украины

Елизавета Потейчук
09:50 14.09.2022
В настоящее время задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Установлено, что гражданин России, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации», - сообщает ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в настоящее время задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В частности, был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:36 В стране и мире
Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
09:50 В стране и мире
Видео
Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене в интересах разведки Украины
09:10 В стране и мире
В Росавиации сообщили о продлении ограничений полетов в 11 аэропортов России до 22 сентября
07:00 В стране и мире
В Киргизии сообщили о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном
06:00 В стране и мире
Мэр Донецка рассказал о сжигании поселков украинскими войсками при отступлении
Популярное
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры поражения вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ при форсировании Днепра
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.