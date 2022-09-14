Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене в интересах разведки Украины

В настоящее время задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Установлено, что гражданин России, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации», - сообщает ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в настоящее время задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В частности, был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов.