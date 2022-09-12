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ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма

Елизавета Потейчук
08:49 12.09.2022
Отмечается, что был установлен сотрудник СБУ, который руководил деятельностью завербованных националистов.
ФСБ пресекла теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России проинформировала о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области, а также членов правительства Крыма. В частности, был установлен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил деятельностью завербованных националистов.

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

В ведомстве также уточнили, что была получена информация о проводимой иностранной спецслужбой операции, исполнители и их пособники были задержаны, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования.

Ранее в Мелитополе был взорван штаб общественного движения. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на месте ЧП прогремело два взрыва с разницей в несколько минут, никто не пострадал.

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