Пограничник Таджикистана погиб после перестрелки на границе с Киргизией

В настоящее время перестрелка прекращена, несколько человек ранены.

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В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один таджикский пограничник. На данный момент перестрелка прекращена, несколько человек числятся ранеными.

«В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух, один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу», - сообщил ТАСС источник в силовых структурах Таджикистана.

Напомним, сообщения о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили утром 14 сентября. Погранслужба Киргизии сообщила, что инцидент произошел между пограничниками в местности Булак-Башы Баткенского района.