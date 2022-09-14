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Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии прекратилась

Елизавета Потейчук
07:46 14.09.2022
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии прекратилась
© Фото: Игорь Егоров, РИА Новости
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Представитель администрации Баткенской области Киргизии сообщил о прекращении перестрелки на границе с Таджикистаном. Он же подчеркнул, что произошедшее уже обсудили губернатор Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

«В настоящее время перестрелка прекращена. По данным пограничников, пострадавших нет. На остальных участках границы спокойно», - приаодит РИА Новости сообщение администрации района.

Кроме того, представители погранслужб Киргизии и Таджикистана проводят работу на месте перестрелки.

Сообщения о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили утром, 14 сентября. Погранслужба Киргизии сообщила, что инцидент произошел между пограничниками в местности Булак-Башы Баткенского района.
 

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