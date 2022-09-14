«Вихри» «Аллигаторов»: кадры поражения вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ при форсировании Днепра

Экипаж обнаружил баржу с боевиками ССО ВСУ и осуществил по нему точечные удары ракетами «Вихрь».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео поражения морского десанта украинской армии при форсировании Днепра вертолетами Ка-52. Группа ударных боевых вертолетов во время планового боевого вылета получила в воздухе приказ не допустить переброску подразделений сил специальных операций ВСУ через Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской АЭС.

В процессе подлета в район поиска экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил надводную цель, баржу с боевиками ССО ВСУ, на удалении 15 км, после чего по обнаруженному объекту было выпущено две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого - в кормовую часть.

Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, и это не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект. Далее «Аллигаторы» продолжили выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции.

Ранее Минобороны России показало кадры работы ЗРПК «Панцирь-С1» в спецоперации. В защите порой нуждаются даже грозные боевые машины, такие, например, как вертолеты Ка-52. Когда «Аллигатор» на земле, его прикрывает «Панцирь».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.