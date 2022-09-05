«Аллигаторы» под «Панцирями»: кадры работы ЗРПК «Панцирь-С1» в спецоперации

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам вычислять в небе как крупные движущиеся объекты, так и совсем небольшие.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Центрального военного округа во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

На видео расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» с земли прикрывают вертолеты армейской авиации. В защите порой нуждаются даже грозные боевые машины, такие, например, как вертолеты Ка-52. Когда «Аллигатор» на земле, его прикрывает «Панцирь». Результативность работы ЗРПК и Ка-52 стопроцентная.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам вычислять в небе как крупные движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, в том числе западного образца, так и совсем небольшие.

Кроме того, при выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.